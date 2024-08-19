"يديعوت أحرونوت": الوضع معقد وحساس ولن يكون هناك اتفاق إذا لم يقدم نتانياهو تنازلات

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر مطلع، أن "الوضع معقد وحساس ولن يكون هناك اتفاق إذا لم يقدم نتانياهو تنازلات".

وكان قد أشار زعيم المعارضة الإسرائيليّة يائير لابيد، في تصريح، إلى أنّ "هذا الصّباح أيضًا، قلبي مع أهالي الأسرى. يوم آخر من الترقّب لكلّ ذرّة ضوء".

واعتبر أنّه "عندما يقول وزير الخارجيّة الأميركيّة أنتوني بلينكن هذا الصّباح إنّ "هذه قد تكون الفرصة الأخيرة للتّوصّل إلى اتفاق"، فهذا نداء لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: لا تفوّت هذه الفرصة، لقد تخلّيت عنهم، ومن واجبك إعادتهم. إذا لم يعودوا، فلن نتمكّن من الشّفاء".

وكان قد أكّد بلينكن، خلال لقائه مع الرّئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، تعليقًا على المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النّار في قطاع غزة، أنّها "لحظة حاسمة، على الأرجح أفضل وربّما آخر فرصة لإعادة الأسرى إلى ديارهم، والتّوصّل إلى وقف إطلاق نار، ووضع الجميع على طريق أفضل إلى سلام وأمن دائمَين".