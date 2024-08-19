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انطلاق 6 قاذفات استراتيجية روسية على أوكرانيا

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د ب أ - برلين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أصدر سلاح الجو الأوكراني إنذارًا بعدما انطلقت 6 قاذفات استراتيجية من مورمانسك في أقصى شمال غرب روسيا في خطوة تعد استثنائية.
وأشار سلاح الجو، إلى أن الطائرات من طراز توبوليف95- انطلقت من قاعدة أولينيا في منطقة مورمانسك.

حرب روسيا وأوكرانيا

وأضاف "سوف نقدم معلومات إضافية بشأن تهديد صاروخي وإطلاق صواريخ كروز".
كما حث سلاح الجو الأوكرانيين على عدم تجاهل إشارات الإنذار من الغارات الجوية، مستخدمًا القنوات التي يتابعها أغلب الأوكرانيين.

القاذفات الروسية تستهدف أوكرانيا

وغالبًا ما تطلق الصواريخ فوق بحر قزوين، إلى جنوب شرق أوكرانيا.
ومن هناك يستغرق الأمر ما بين 40 دقيقة إلى 60 دقيقة، للوصول إلى الأراضي الأوكرانية.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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