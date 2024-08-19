شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار تشيد بجهود التحالف الوطني وحياة كريمة وتدين الجرائم الإسرائيلية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

قال بيان صادر عن كتلة الحوار ان الجمعية العامة للأمم المتحدة اختارت يوم 19 أغسطس، اليوم العالمي للعمل الإنساني، ليس للدفاع عن حقوق الإنسان بشكل عام، بل للدفاع عن المتضررين الذين يواجهون صعوبات عديدة، تمنعهم من ممارسة الحياة بشكلها الطبيعي، لذا تسعى للدفاع عن بقائهم ورفاهيتهم وابتعادهم عن الأزمات، من أجل سلامتهم.

ومن هذا المنطلق أكد البيان أن كتلة الحوار تدين جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مطالبة بوقف الحرب فورا وقيام المنظمات الدولية بدورها ومحاسبة إسرائيل وقادتها مجرمي الحرب.

وأكد حازم الملاح الكاتب الصحفي وعضو مجلس أمناء كتلة الحوار ورئيس لجنة الإعلام أن مصر قامت بدور كبير على مستوى العمل الإنساني في دعم الأشقاة في غزة والسودان، حيث قام التحالف الوطني للعمل الأهلي بعمل قوافل وإرسال مساعدات غذائية وإغاثية في غزة عبر معبر رفح الحدودي.

وأوضح: لا يمكننا أيضا أن نغفل دور مصر ودعم الأشقاء في القارة الأفريقية من خلال وكالة الشراكة من أجل التنمية والتي تقوم بإرسال اطباء ومساعدات لدول كثيرة وكذلك دور مصر في دعم الأشقاء في السودان، وقدم الملاح الشكر والتقدير لكل عمال الإغاثة والاطفاء والمتطوعين في جميع المجالات.