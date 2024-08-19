شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يزور دار مسنين بالفيوم ضمن حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة تعكس روح التكافل الاجتماعي والتلاحم المجتمعي، قامت مؤسسة الجارحي، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بزيارة إلى دار مسنين مجمع بدر الإسلامي بالفيوم، وحضر الزيارة عدد من قيادات مديرية التضامن الاجتماعي بالفيوم، وقيادات المؤسسة والعاملين بها، بالإضافة إلى مجموعة من المتطوعين.

وأشاد الحضور بالجهود المبذولة من قبل مؤسسة الجارحي في خدمة المجتمع، مؤكدين أهمية هذه المبادرات في تعزيز التماسك المجتمعي.

تأتي هذه الزيارة في إطار استكمال المؤسسة لأهداف الحملة الوطنية "إيد واحدة" التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تهدف إلى تقديم الدعم والعون للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.