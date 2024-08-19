في ظل العتمة الشاملة التي يعاني منها لبنان في الفترة الحالية وقرار شركة كهرباء لبنان بقطع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية، انتشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي لوزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وهو يقص شعره على مكتبه في الوزارة.

كانت هذه تفاصيل خبر في ظل أزمة الكهرباء.. وزير الطاقة يقص شعره بالوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.