النشرة: اصوات انفجارات في البقاع ناتجة عن غارات اسرائيلية

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افاد مراسل "النشرة" في البقاع، بان اصوات انفجارات في البقاع ناتجة عن غارات اسرائيلية.
ولفت الى تعرض بلدات في قضاء بعلبك لثلاث غارات إسرائيلية معادية مساء اليوم، استهدفت الأولى محلة ضهور العيرون في سرعين التحتا، والثانية أغارت على جرود النبي شيت في محلة القوز، والثالثة قصفت منطقة السهلية بين بلدتي تمنين التحتا وقصرنبا.
واشار الى ان سيارات الاسعاف توجهت الى المنطقة من كافة المناطق.
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