نتانياهو: إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء هو جزء من المرحلة الأولى للصفقة

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى أن "جهودنا مبذولة للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء في المرحلة الأولى من الصفقة".
ولفت نتانياهو، الى أن "إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء هو جزء من المرحلة الأولى للصفقة".
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