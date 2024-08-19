بلينكن: نتانياهو أكد لي أن إسرائيل قبلت المقترح ويتعين على حماس الآن قبوله

أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الى أنه "على الجميع أن يتجنب اتخاذ خطوات أو إجراءات تصعد التوتر وتوسع رقعة العنف".

وشدد بلينكن، على أننا "نعمل مع جميع دول العالم لتوجيه رسالة لعدم التصعيد في المنطقة"، مضيفاً "التوصل لوقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن".

وكشف أنه "خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ الاتفاق"، متابعاً "نتانياهو أكد لي أن إسرائيل قبلت المقترح ويتعين على حماس الآن قبوله، ونحن نتطلع لقبول حماس هذا المقترح للتقريب بين مواقف الطرفين".

وقال "سأتوجه إلى مصر وقطر للقاء الرئيس السيسي والشيخ تميم بن حمد آل ثاني للدفع بشأن التوصل إلى صفقة".