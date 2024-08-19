شكرا لقرائتكم خبر عن نفوق 77 طنًا من الأسماك البولندية.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفقت كميات كبيرة من الأسماك في نهر أودر في بولندا، بسبب انتشار الطحالب الذهبية السامة في روافد النهر، وسببت أزمة تلوث منذ 2022.

وأوضحت وزارة المناخ البولندية أنها اتخذت خطوات للحيلولة دون تفشي هذا الخطر، إذ ضخت بيروكسيد الهيدروجين عند نقطة التقاء قناة جليفيتسه ونهر كلودنيتسه، مما ساعد على تقليل الطحالب بنسبة تقارب 90%.

وأفادت الوزارة أن نحو 77 طنًّا من الأسماك نفقت في الجزء المتضرر من القناة.