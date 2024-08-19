شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى.. فيضانات تجتاح باكستان لم يشهد مثيلها منذ 7 عقود والان نبدء بالتفاصيل

فيضانات باكستان

توقعات باستمرار هطول الأمطار

فيضانات كارثية

الدمام - شريف احمد - قتل أكثر من 200 شخص في باكستان، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي اجتاحت البلاد، منذ بداية موسم الرياح الموسمية في يوليو.ويسارع رجال الإنقاذ إلى المشاركة في عمليات تصريف المياه من المدن المغمورة.وينقل رجال الإنقاذ المدعومين بالقوارب الناس من مدينتي سوكور ولاركانا الواقعتين جنوبي البلاد إلى اليابسة، بعد اجتياح طوفان هائل لعدة أحياء، في أعقاب هطول أمطار غزيرة لم يشهد مثيلها منذ سبعة عقود.وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى لتصريف مياه الأمطار من العاصمة الجنوبية كراتشي، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة.ويأتي هذا وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال الساعات الـ 24 المقبلة.وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن نحو نصف القتلى البالغ عددهم 215 شخصًا من الأطفال، وأن عدد المصابين تجاوز 400 شخص.وسجلت معظم الوفيات في إقليم البنجاب، بوسط البلاد تليها منطقة خيبر بختونخوا الشمالية الغربية.ويتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد حتى 25 أغسطس الجاري.وكانت فيضانات كارثية قد تعرضت لها باكستان في نفس الفترة العام الماضي قد تسببت قد تسببت في أضرار جسيمة قدرتها وزارة المالية بـ 40 مليار دولار وتضرر أكثر من 33 مليون شخص.وتوفي قرابة 1400شخص، فيما تعرضت منازل وطرق ومراكز صحية ومدارس للدمار، أو لحقت بها أضرار.كما نفقت أعداد من الماشية ودمرت مساحات من الأراضي الزراعية.