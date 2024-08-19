اخبار العالم

عشرات القتلى.. فيضانات تجتاح باكستان لم يشهد مثيلها منذ 7 عقود

0 نشر
د ب أ - إسلام أباد 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات القتلى.. فيضانات تجتاح باكستان لم يشهد مثيلها منذ 7 عقود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل أكثر من 200 شخص في باكستان، بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات، التي اجتاحت البلاد، منذ بداية موسم الرياح الموسمية في يوليو.
ويسارع رجال الإنقاذ إلى المشاركة في عمليات تصريف المياه من المدن المغمورة.

فيضانات باكستان

وينقل رجال الإنقاذ المدعومين بالقوارب الناس من مدينتي سوكور ولاركانا الواقعتين جنوبي البلاد إلى اليابسة، بعد اجتياح طوفان هائل لعدة أحياء، في أعقاب هطول أمطار غزيرة لم يشهد مثيلها منذ سبعة عقود.
وأعلنت السلطات حالة التأهب القصوى لتصريف مياه الأمطار من العاصمة الجنوبية كراتشي، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة.
ويأتي هذا وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال الساعات الـ 24 المقبلة.
فيضانات باكستان - GETTY IMAGES

توقعات باستمرار هطول الأمطار

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث، أن نحو نصف القتلى البالغ عددهم 215 شخصًا من الأطفال، وأن عدد المصابين تجاوز 400 شخص.
وسجلت معظم الوفيات في إقليم البنجاب، بوسط البلاد تليها منطقة خيبر بختونخوا الشمالية الغربية.
ويتوقع استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جميع أنحاء البلاد حتى 25 أغسطس الجاري.
فيضانات باكستان - GETTY IMAGES

فيضانات كارثية

وكانت فيضانات كارثية قد تعرضت لها باكستان في نفس الفترة العام الماضي قد تسببت قد تسببت في أضرار جسيمة قدرتها وزارة المالية بـ 40 مليار دولار وتضرر أكثر من 33 مليون شخص.
وتوفي قرابة 1400شخص، فيما تعرضت منازل وطرق ومراكز صحية ومدارس للدمار، أو لحقت بها أضرار.
كما نفقت أعداد من الماشية ودمرت مساحات من الأراضي الزراعية.
فيضانات باكستان - GETTY IMAGES
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا