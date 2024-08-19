ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 40139 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ318 على التوالي إلى 40139 شهيدًا، ونحو 92743 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 40 فلسطينيًا وإصابة 134 بجروح مختلفة بعضها خطيرة، وارتكاب ثلاث مجازر ضد العائلات الفلسطينية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مؤكدة وجود عشرات الشهداء تحت ركام المنازل المدمرة في جميع مناطق القطاع، لم يتم انتشالهم لعدم توفر الإمكانيات والوقود اللازم لتشغيل المعدات.

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