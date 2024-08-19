مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: التوسع الاستيطاني الإسرائيلي يهدد حقوق الفلسطينيين ويخالف القانون الدولي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عن قلقه بشأن التوسع الاستيطاني الإسرائيلي المستمر في الضفة الغربية، والذي يعد مخالفًا للقانون الدولي.

وأشار المكتب سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرًا عسكريًا في 14 أغسطس بتخصيص 148 فدانًا من الأراضي لمستوطنة “ناحال هيليتز” غرب بيت لحم، مما يهدد موقع بتير الفلسطيني المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وأكد أن المستوطنات وعنف المستوطنين هي الأسباب الرئيسية لانتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وأيضاً يهدد بشكل كبير حياة الفلسطينيين في القرى المجاورة ويعرقل تحقيق دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وأوضح المكتب أن محكمة العدل الدولية طالبت الاحتلال الإسرائيلي بوقف جميع أنشطة الاستيطان وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.

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