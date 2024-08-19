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مصدر رفيع المستوى: لا صحة لـ موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - القاهرة ـ أحمد حماد

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أنه لا صحة شكلا وموضوعا لما تناولته وسائل الإعلام الإسرائيلية من موافقة مصر على بقاء القوات الإسرائيلية في معبر فيلادلفيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وشدد المصدر أنّ مصر تجدد تمسكها بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من معبر رفح ومحور فيلادلفيا، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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