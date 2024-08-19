وزير الخارجية ونظيره المصري يبحثان تطورات المنطقة

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف مجالات التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خصوصاً التطورات في قطاع غزة والجهود المبذولة بشأنها.
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