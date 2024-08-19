نتنياهو: اجتماع جيد ومهم مع وزير الخارجية الأمريكي حول الدفاع الإقليمي وإطلاق سراح الأسرى

ياسر رشاد - القاهرة - عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعًا وصفه بأنه "جيد ومهم" مع وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم خلاله مناقشة عدة قضايا استراتيجية تتعلق بأمن المنطقة.

وأشار نتنياهو في تصريحاته عقب الاجتماع إلى أن الجهود الأمريكية في دعم الدفاع الإقليمي ضد ما وصفه بـ "المحور الإيراني" تحظى بتقدير كبير من قبل إسرائيل، مؤكداً على أهمية هذه الجهود في تعزيز أمن إسرائيل والمنطقة بشكل عام.

كما تطرق نتنياهو إلى ملف الأسرى، موضحًا أن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء يمثل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى للصفقة التي يتم التفاوض عليها حاليًا. وأكد أن إسرائيل تعمل بكل جهد لضمان الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى في هذه المرحلة.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى أن الجهود ستتواصل بالتنسيق مع الحلفاء لضمان تحقيق تقدم في هذا الصدد، معرباً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب.