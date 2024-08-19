5 صواريخ أطلقت من طائرات إسرائيلية تستهدف نقاطًا في بعلبك شرق لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر أمنية لبنانية، لوسائل الإعلام العربية، بأن طائرات إسرائيلية قامت بإطلاق خمس صواريخ استهدفت نقاطًا في منطقة بعلبك شرقي لبنان.

وأوضحت المصادر أن الصواريخ سقطت على مواقع متعددة في المدينة والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى حدوث انفجارات قوية وأضرار مادية. لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين، لكن الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية تشير إلى حجم الهجوم.

وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن الهجوم يأتي في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مما يرفع من مستوى الاستنفار في المنطقة. وقد بدأت فرق الطوارئ والفرق الطبية في الوصول إلى موقع الهجمات لتقديم المساعدة والتعامل مع أي حالات طارئة.

في السياق نفسه، دعت السلطات اللبنانية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية لضمان سلامتهم. كما أكدت على استمرار التحقيقات لمعرفة تفاصيل الهجوم والبحث عن أي آثار أو عواقب محتملة.

مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: تأكيد الحالة الأولى من الإصابة بشلل الأطفال في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان رسمي، عن تأكيد الحالة الأولى من الإصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة. يُعتبر هذا الإعلان بمثابة إنذار للجهات الصحية في المنطقة لتكثيف الجهود لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشار المكتب إلى أن الحالة المصابة تم اكتشافها خلال عمليات الفحص الروتينية التي تقوم بها الفرق الصحية. وأضاف البيان أن المصاب تم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تأتي هذه الأخبار في وقت حساس حيث يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية متفاقمة بفعل النزاع المستمر والأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقد أبرز مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ضرورة تكثيف حملات التطعيم والوقاية من شلل الأطفال لضمان عدم تفشي المرض.

وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية التعاون الدولي والمحلي لمواجهة هذا التحدي الصحي. ودعا المكتب جميع الأطراف المعنية إلى تقديم الدعم الضروري لضمان وصول اللقاحات والخدمات الصحية إلى الأطفال في غزة.

كما أشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستواصل متابعة الوضع عن كثب وتنسيق الجهود مع الشركاء في المجال الصحي لضمان احتواء الأزمة والحد من تأثيرها على الأطفال والمجتمع في القطاع.