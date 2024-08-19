حزب الله: استهدفنا مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة الشوميرا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله في بيان له اليوم، أن مقاتليه استهدفوا مباني يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة الشوميرا الواقعة على الحدود اللبنانية. وأكد الحزب أن الهجوم حقق إصابة مباشرة في الأهداف المحددة.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدًا على استمرار العمليات العسكرية ضد المواقع التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي على طول الحدود.

وأوضح حزب الله أن هذا الهجوم هو جزء من استراتيجية الردع التي يعتمدها في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، مشددًا على أن المقاومة ستواصل الرد على أي محاولات لاستهداف الأراضي اللبنانية.

القسام: قصفنا قوات العدو المتمركزة شمال مدينة حمد في خان يونس بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب اليوم، أنها قصفت قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة شمال مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأكدت الكتائب أن هذا القصف يأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستواصل استهداف مواقع العدو في مختلف مناطق القطاع.

وأضاف البيان أن كتائب القسام ستستمر في التصدي لأي محاولات تقدم للجيش الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة، وأنها عازمة على الدفاع عن الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.

نتنياهو: اجتماع جيد ومهم مع وزير الخارجية الأمريكي حول الدفاع الإقليمي وإطلاق سراح الأسرى

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم اجتماعًا وصفه بأنه "جيد ومهم" مع وزير الخارجية الأمريكي، حيث تم خلاله مناقشة عدة قضايا استراتيجية تتعلق بأمن المنطقة.

وأشار نتنياهو في تصريحاته عقب الاجتماع إلى أن الجهود الأمريكية في دعم الدفاع الإقليمي ضد ما وصفه بـ "المحور الإيراني" تحظى بتقدير كبير من قبل إسرائيل، مؤكداً على أهمية هذه الجهود في تعزيز أمن إسرائيل والمنطقة بشكل عام.

كما تطرق نتنياهو إلى ملف الأسرى، موضحًا أن إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى الأحياء يمثل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى للصفقة التي يتم التفاوض عليها حاليًا. وأكد أن إسرائيل تعمل بكل جهد لضمان الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى في هذه المرحلة.

وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشيرًا إلى أن الجهود ستتواصل بالتنسيق مع الحلفاء لضمان تحقيق تقدم في هذا الصدد، معرباً عن تفاؤله بإمكانية الوصول إلى نتائج إيجابية في المستقبل القريب.