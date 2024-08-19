قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوب بيت لحم

ياسر رشاد - القاهرة - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل ، بلدة الخضر الواقعة جنوب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دخلت البلدة بكثافة، وأغلقت مداخلها الرئيسية، مما أدى إلى إعاقة حركة المواطنين وفرض قيود مشددة على التنقل. وذكرت المصادر أن القوات نفذت عمليات تفتيش للمنازل واعتقلت عددًا من المواطنين، مما أسفر عن توترات شديدة في البلدة.

وأفاد شهود عيان بأن الاشتباكات اندلعت بين القوات الإسرائيلية والشبان الفلسطينيين، الذين قاموا برشق الحجارة على الجنود. وأشارت المصادر إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

الاحتلال لم يصدر أي بيان رسمي حول عمليات الاقتحام، لكن قوات الأمن الفلسطينية أعربت عن قلقها من التصعيد المستمر في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين.

حزب الله: استهدفنا مباني يستخدمها جنود العدو في مستعمرة الشوميرا

أعلن حزب الله في بيان له اليوم، أن مقاتليه استهدفوا مباني يستخدمها جنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرة الشوميرا الواقعة على الحدود اللبنانية. وأكد الحزب أن الهجوم حقق إصابة مباشرة في الأهداف المحددة.

وأشار البيان إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مؤكدًا على استمرار العمليات العسكرية ضد المواقع التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي على طول الحدود.

وأوضح حزب الله أن هذا الهجوم هو جزء من استراتيجية الردع التي يعتمدها في مواجهة التصعيد الإسرائيلي، مشددًا على أن المقاومة ستواصل الرد على أي محاولات لاستهداف الأراضي اللبنانية.

القسام: قصفنا قوات العدو المتمركزة شمال مدينة حمد في خان يونس بقذائف الهاون

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان مقتضب اليوم، أنها قصفت قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة شمال مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون.

وأكدت الكتائب أن هذا القصف يأتي في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، مشيرة إلى أنها ستواصل استهداف مواقع العدو في مختلف مناطق القطاع.

وأضاف البيان أن كتائب القسام ستستمر في التصدي لأي محاولات تقدم للجيش الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة، وأنها عازمة على الدفاع عن الشعب الفلسطيني بكل الوسائل المتاحة.