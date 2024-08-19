الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تؤكد وجود أول إصابة بشلل الأطفال في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في بيان رسمي، عن تأكيد الحالة الأولى من الإصابة بشلل الأطفال في قطاع غزة. يُعتبر هذا الإعلان بمثابة إنذار للجهات الصحية في المنطقة لتكثيف الجهود لمكافحة انتشار الفيروس.

وأشار المكتب إلى أن الحالة المصابة تم اكتشافها خلال عمليات الفحص الروتينية التي تقوم بها الفرق الصحية. وأضاف البيان أن المصاب تم نقله إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تأتي هذه الأخبار في وقت حساس حيث يعاني قطاع غزة من أزمة إنسانية متفاقمة بفعل النزاع المستمر والأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقد أبرز مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ضرورة تكثيف حملات التطعيم والوقاية من شلل الأطفال لضمان عدم تفشي المرض.

وفي سياق متصل، شدد البيان على أهمية التعاون الدولي والمحلي لمواجهة هذا التحدي الصحي. ودعا المكتب جميع الأطراف المعنية إلى تقديم الدعم الضروري لضمان وصول اللقاحات والخدمات الصحية إلى الأطفال في غزة.

كما أشار البيان إلى أن الأمم المتحدة ستواصل متابعة الوضع عن كثب وتنسيق الجهود مع الشركاء في المجال الصحي لضمان احتواء الأزمة والحد من تأثيرها على الأطفال والمجتمع في القطاع.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة دورا، الواقعة جنوب الخليل في الضفة الغربية، صباح اليوم. العملية العسكرية تركزت في عدة أحياء من المدينة، مما أسفر عن مواجهات مع السكان المحليين.

مصادر محلية أكدت أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا المدينة مدعومين بآليات عسكرية، وشرعوا في تفتيش المنازل والبحث عن أفراد مطلوبين. وقد أسفرت هذه الحملة عن إغلاق الطرق الرئيسية في المدينة، مما تسبب في حالة من الاضطراب والتوتر بين السكان.

وقد اشتبك بعض الشباب الفلسطينيين مع قوات الاحتلال، مما أدى إلى وقوع إصابات واعتقالات. من جانبها، أكدت مصادر طبية محلية إصابة عدد من الأشخاص خلال المواجهات، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

الحملة الإسرائيلية على مدينة دورا تأتي في إطار تصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، التي تشهد توترات متزايدة. ويُظهر هذا التصعيد استمرار النزاع بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، مما يزيد من تعقيد جهود السلام في المنطقة.

وفي سياق متصل، أدانت مصادر فلسطينية دولية الاقتحام، مشيرة إلى أن هذه الأعمال تزيد من معاناة السكان وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة.