"مميز ومشروط".. "الأزهر" تستحدث أنواع جديدة بالسكن الجامعي - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

وافق مجلس جامعة الأزهر، على استحداث أنواع جديدة بالسكن الجامعي بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي 2025/2024.

وكشف مصدر بجامعة الأزهر، أنه تمت إضافة للمرة الأولى السكن المميز وهو يختلف عن السكن العادي في الخدمات المقدمة حيث ستكون الغرفة بها عدد أقل من الطلاب مع وجود فارق في المصروفات لصالح السكن المميز، مشيرا إلى أن السكن المميز يعتبر من الفئة الأولى من حيث أنواع السكن بالمدن الجامعية.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، الاثنين، إنه تمت إضافة كذلك السكن المشروط وهو خاص بطلاب الكليات بالأقاليم المنقولين بمواد للفرق الأعلى إذ سيتم قبولهم بالمدن الجامعية ولكن بمصروفات أعلى من السكن العادي، مع وجود نفس الخدمات المقدمة بالسكن العادي ولكن الفارق في المصروفات.

وأوضح المصدر، أن ذلك يأتي بالإضافة إلى السكن الاقتصادي الذي تم استحداثه منذ عدة سنوات، وهو يعتبر في الفئة الثانية بعد السكن العادي، مع وجود فارق في الخدمات والتي تتمثل في "عدد أقل في الطلاب داخل الغرفة "3 فقط" - وجود ثلاجة بكل غرفة - إمكانية إتاحة الإنترنت- وجود مطعم خاص بالغرفة".

وفتحت جامعة الأزهر، الخميس الماضي، باب التقدم للتسكين بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم للعام الدراسي الجديد، لطلاب النقل.

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