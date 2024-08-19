شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 1000 كرتونة أغذية على الأولى بالرعاية ببنى سويف ضمن حملة "إيد واحدة" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المستمرة لخدمة المجتمع وتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، تواصل مؤسسة أبو هشيمة الخير تنفيذ فعاليات حملة"إيد واحدة".



وقد قامت المؤسسة، في خطوة تعكس التزامها بدعم الفئات الأولى بالرعاية، بتوزيع ألف كرتونة غذائية على الأسر الاولى بالرعاية بمحافظة بني سويف. تأتي هذه الحملة انسجامًا مع أهداف التحالف إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وتقديم الدعم اللازم للأسر التي تواجه صعوبات معيشية.

التحالف الوطني يؤمن بأهمية التكاتف المجتمعي وتقديم يد العون للأولى بالرعاية. وتعتبر حملة"إيد واحدة" تجسيداً حقيقيًا لهذه القيم، ونسعى من خلالها إلى تحسين الظروف المعيشية للأسر المستفيدة وتوفير احتياجاتهم الأساسية.