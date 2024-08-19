شكرا لقرائتكم خبر عن "المستقلين الجدد": توصيات الحوار الوطنى حول الحبس الاحتياطى خطوة على طريق العدالة والان مع تفاصيل الخبر

اكد حزب المستقلين الجدد ترحيبه التام بكل التوصيات التى تم رفعها للسيد الرئيس للتأكيد أن ساعات عمل الحوار بهذا الخصوص أتت بثمارها.

وأكد دكتور هشام عنانى رئيس الحزب هذه التوصيات، أكدت على أن هناك إرادة من الدولة بإنفاذ منظومة العدالة الناجزة مع الحفاظ على حقوق الوطن والمواطن.

وأضاف عناني أن قدرة الحوار علي رفع 24 توصية في هذا الشان تؤكد أن الحوار حاول تفنيد كل الأمور الخاصة بالحبس الاحتياطي خلال 75 ساعة عمل أجراها الحوار.

وأكد دكتور حمدى بلاط نائب رئيس الحزب أن تزامن رفع هذه التوصبات مقترح تعديل قانون الإجراءات الجنائية يؤكد على أن هناك تناغما بين الحوار وباقي المؤسسات لأعمال وتنفيذ توصيات الحوار.

ويؤكد الحزب على دعمه لما انتهى إليه الحوار والوطني بشأن الحبس الاحتياطي من توصيات كجزء لا يتجزا من رغبة الدولة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنيه لحقوق الإنسان.

