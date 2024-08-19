شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد: توصيات الحبس الاحتياطى تضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، برفع قرارات الحوار الوطني الأخيرة حول الحبس الاحتياطي الي الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، مؤكدا انها تستهدف وضع العدالة الجنائية علي الطريق الصحيح ورفع توصيات الحوار المتعلقة بشأن الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي يحمي حقوق الإنسان ويحفظ الحريات ويضمن تحقيق العدالة في أسرع وقت.

وأضاف النائب علاء عابد، في بيان له، أن جلسات الحوار الوطني شهدت مناقشات واسعة بشأن قضية الحبس الاحتياطي امتازت بالإنفتاح في الآراء دون استبعاد او تهميش رأي او مقترح بعينة وذلك يؤكد جدية الحوار الوطني في تحقيق الرضي والعدالة الناجزة، لافتا الي أن اخذ جميع الاراء دون استبعاد رأي او مقترح ساهم في الوصول الي نتيجة هامة وهي دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار النائب علاء عابد، الي ضرورة استمرار انعقاد الحوار الوطني، باعتباره منصة تفاعلية تُشرك المواطن والقوى السياسية في صناعة القرار في إطار من المعايير والأسس التي تدعم مسار الدولة والقيادة السياسية لتبني سياسات من شأنها إقرار العدالة واستقرار المجتمع من خلال حوار مفتوح يُسهم في جهود التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، التي تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون.