شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الاتحاد: رفع توصيات "الحبس الاحتياطى للرئيس السيسى خطوة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني التوصيات المتعلقة بالحلس الاحتياطي، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوة تمنح الأمل للقوى السياسية التي طالبت على مدار الفترة الأخيرة بضرورة صدور تلك التوصيات وحسم هذا الملف، مشيرًا إلى أن تلك الخطوة ستسهم بشكل رئيسي في تحريك الملف.

وأضاف "صقر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن الحبس الاحتياطي تصدر اهتمامات القوى الحزبية والسياسية والحقوقية، وكل الأصوات طالبت بإجراء تعديلات عليه، تضمن تعميقًا لمبادئ الدستور المصري وحفاظًا على سير التحقيقات بما لا يخل بمنظومة العدالة الناجزة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد، إلى أن أهمية تفعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مطالب القوى السياسية والحزبية، والاستجابة لتلك المطالب المتعلقة بالحبس الاحتياطي، لاسيما وأنها ترتبط بملف حقوق الإنسان وتتصل بصورة مصر في هذا الملف على المستوى الدولي، مؤكدًا أن تلك الخطوة رسالة إيجابية تحتاج إلى تفعيل في أسرع وقت وترجمة.

ولفت إلى أن ملف الحبس الاحتياطي يتم اتخاذ خطوات جيدة فيه سواء على مستوى التشريع الذي يناقش في مجلس النواب، وكنت أحد المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس بشان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقد تضمن تصور جديد للحبس الاحتياطي.

ونوه بأن القوى السياسية والحزبية في انتظار تفعيل توصيات الحبس الاحتياطي كما تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص جميع توصيات الحوار الوطني.