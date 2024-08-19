شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذي للوطنية للتدريب في افتتاحية سلسلة "التواصل مع مجتمع الأعمال” والان مع تفاصيل الخبر

شاركت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، في الجلسة الافتتاحية من سلسلة “تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال بمشاركة الأطراف ذات الصلة من أجل الاستثمار والتنمية” لعرض مجهودات الأكاديمية الوطنية للتدريب بصفتها المشروع القومي للاستثمار في رأس المال البشري.

جاء ذلك بدعوة من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

ركزت الدكتورة رشا راغب في مشاركتها على ما توليه الأكاديمية من اهتمام بالاستثمار في الشباب المصري والأفريقي والمرأة المصرية داخل مصر وخارجها، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل فعلي، وحرصها على التوعية بهذه الأهداف لجميع أفراد المجتمع من خلال متدربيها وخريجيها من جميع البرامج..

حضر الجلسة الافتتاحية ممثلين من أبرز المؤسسات والهيئات الدولية على رأسهم السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، جيريمي هوبكينز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، وكيفين فراي الرئيس التنفيذي لمؤسسة generation unlimited .