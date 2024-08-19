ترامب: هزيمة هاريس ستكون أسهل من بايدن لأن أميركا ترفض أجندتها الشيوعية

أشار المرشج الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، الى أن "هزيمة هاريس ستكون أسهل من بايدن لأن أميركا ترفض أجندتها الشيوعية"، لافتاً الى أنه "في ولايتي وفرت وظائف بسبب انسحابي من الشراكة عبر الأطلسية".

وذكر ترامب، أنه "سلمت لبايدن وهاريس أعظم اقتصاد والآن نشهد أكبر تضخم".

وكانت قد أعلنت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، بعد توجهها الى كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد، عن "بعضا من جوانب برنامجها الاقتصادي مع تركيزها على القدرة الشرائية".

ووعدت هاريس بـ"القتال من أجل الطبقة الوسطى إذا فازت في الانتخابات الرئاسية"، لافتةً الى أن "دونالد ترامب يقاتل من أجل أصحاب المليارات والشركات الكبرى. أنا سأقاتل من أجل إعادة الأموال إلى عائلات الطبقة المتوسطة والشعبية".

ولفتت الى أن "كثير من الناس لديهم انطباع بأنهم حتى لو عملوا بأكبر قدر ممكن، فإنهم لن يتمكنوا من تدبير أمورهم"، معتبرةً أن "ترامب يريد زيادة الرسوم الجمركية في شكل حاد، ورأت أن هذا يعادل فرض ضريبة وطنية على الاستهلاك وهو ما سيكون مدمرا".

وقالت "هذا يعني ارتفاع أسعار كل احتياجاتكم اليومية: + ضريبة ترامب + على الوقود، + ضريبة ترامب + على المواد الغذائية، + ضريبة ترامب + على الملابس ..."، مؤكدة أن مشروع منافسها الجمهوري سيكلف الأُسرة 3900 دولار في السنة".