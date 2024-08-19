زيلينسكي: أوكرانيا تسيطر على 92 تجمعا سكنيا بمنطقة كورسك الروسية

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن القوات الأوكرانية سيطرت على أكثر من 1250 كيلومترا مربعا و92 تجمعا سكنيا في منطقة كورسك الروسية.
وحث زيلينسكي في كلمة أمام مجموعة من السفراء، حلفاء أوكرانيا على السماح بشن ضربات بأسلحة غربية في عمق روسيا، قائلا إن "منع ذلك هو السبب الرئيسي لعجز القوات الأوكرانية عن وقف تقدم القوات الروسية على خط المواجهة في الشرق".
ولفت الى "إن المفهوم الساذج الوهمي لما يسمى بالخطوط الحمراء فيما يتصل بروسيا، والذي هيمن على تقييمات الحرب من قبل بعض الشركاء، قد انهار في هذه الأيام في مكان ما بالقرب من سودجا"، في إشارة إلى مدينة حدودية في كورسك الرومسية أصبحت الآن تحت السيطرة الأوكرانية.
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