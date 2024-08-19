مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: تم تأكيد الحالة الأولى من الإصابة بشلل الأطفال في غزة

أعلن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه "تم تأكيد الحالة الأولى من الإصابة بشلل الأطفال في غزة".

وكانت قد دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، ، إلى هدنة إنسانية في غزة لدواعي إنسانية، قائلة: "إننا في الأونروا، ننضم إلى الدعوة لهدنة إنسانية في القطاع لمدة سبعة أيام".

وطالبت بـ"الهدنة للسماح بإجراء جولتين من حملات التطعيم ضد شلل الأطفال، حيث ستقدم فرقنا الطبية، بالتعاون مع شركائنا، اللقاحات للأطفال دون سن العاشرة في مراكز الصحة التابعة للمنظمة، ومن خلال فرقنا الصحية المتنقلة، سنفعل كل ما هو ضروري للحد من انتشار شلل الأطفال والأمراض المعدية الأخرى".

وأوضحت الأونروا، أن أوامر الإخلاء شملت النزوح إلى مناطق في قطاع غزة زعم الجيش الإسرائيلي أنها منطقة إنسانية، مضيفة: "الخوف انتشر مرة أخرى بين العائلات الفلسطينية بقطاع غزة عقب أوامر الجيش الإسرائيلي إخلاء بعض المناطق في المواصي".