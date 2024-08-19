دوجاريك: الحوثيون سلّموا مكتبا أمميا في صنعاء استولوا عليه في مطلع آب

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن "الحوثيين في اليمن سلّموا مكتبا لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في صنعاء، كانوا استولوا عليه في مطلع آب ".

وأشار دوجاريك إلى أن "المكتب يبدو في حاله الأصلية، لكن تجري عملية جرد للمحتويات".

وشدّد على أن الأمين العام "لا يزال يشعر بقلق بالغ إزاء سلامة" موظفي الأمم المتحدة وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية والبعثات الدبلوماسية، ويطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم".

وكان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أعلن في الأسبوع الماضي ان الحوثيين سيطروا على مكتبه في صنعاء في الثالث من آب، وندّد بـ"انتهاك خطير لقدرة الأمم المتحدة على ممارسة مهامها".

من جهة أخرى، جدّدت الأمم المتحدة الإثنين مطالبتها بالإفراج عن 13 موظفا في المنظمة وعن عشرات من موظفي منظمات غير حكومية وإحدى السفارات، يحتجزهم الحوثيون منذ شهرين.