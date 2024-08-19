شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تحت تأثير الحشيش في ألمانيا.. اعرف تفاصيل القانون الجديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، القانون الجديد بشأن الغرامات المترتبة على القيادة تحت تأثير الحشيش.

وكان وافق على القانون مجلس الشيوخ الألماني في بداية يوليو الماضي، حسبما ذكر المكتب الرئاسي. تعاطي الحشيش أثناء القيادة في ألمانيا وبموجب القانون الجديد، وضع البرلمان الألماني "البوندستاج" حدا أقصى قدره 3.5 نانوجرام لكل ملليلتر من الدم من المادة الفعالة في القنب "رباعي هيدروكانابينول" بالنسبة للسائقين، على غرار حد 0.5 ملليجرام من الكحول.

وتنطبق قواعد صارمة على السائقين المبتدئين عند القيادة تحت تأثير الحشيش، وكذلك على تعاطي الحشيش مع الكحول. اللوائح الجديدة ويمكن الآن أن تدخل اللوائح الجديدة التي وافق عليها البرلمان الألماني (البوندستاج)، حيز التنفيذ في اليوم التالي لنشر للقانون.

وينص القانون على أن أي شخص يقود سيارته وبدمه مقدار 5ر3 نانوجرام من مادة رباعي هيدروكانابينول أو أكثر لكل ملليلتر، سواء عن قصد أو عن إهمال، عادة ما يتعرض لغرامة قدرها 500 يورو "552 دولارا" وحظر القيادة لمدة شهر واحد.

وفي حال استهلاك الكحول أيضا بجانب الحشيش، فعادة ما تفرض غرامة قدرها 1000 يورو.