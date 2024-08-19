شكرا لقرائتكم خبر عن نيويورك.. عواصف مطرية شديدة تقضي على شخص وتجرف آخرين للنهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي شخص مصرعه وفُقد شخصان جرفهم النهر، في عواصف المطرية الشديدة التي هطلت على مدينة كونيتيكت ولونغ آيلاند بولاية نيويورك الأمريكية.

وأفاد رئيس إطفاء أكسفورد سكوت بيليتيه، أنه عُثر على جثة امرأة مفقودة أثناء العاصفة في أكسفورد، على بعد حوالي 35 ميلاً جنوب غرب هارتفورد. عواصف أمريكا وأشار بيليتيه إلى أن فرق الإنقاذ ما زالت تبحث عن امرأة ثانية جرفت أثناء محاولة رجال الإطفاء إنقاذها.

وتسببت العواصف في محاصرة الأشخاص في سياراتهم وفي المحال التجارية، وهطلت أمطار تصل إلى 10 بوصات (25.4 سم) في بعض مناطق غرب كونيتيكت، مما حول الطرق إلى أنهار متدفقة بسرع.