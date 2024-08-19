شكرا لقرائتكم خبر عن وضع مأساوي.. 77 مليون طفل في الشرق الأوسط يعانون من سوء التغذية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، عن مأساة الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يعاني 77 مليون طفل من سوء التغذية، مؤكدةً أن المخاطر الصحية والجسدية لسوء التغذية تهدد ملايين الأطفال.

وقالت في بيان صدر اليوم إن ما لا يقل عن 77 مليون طفل، أو 1 من كل 3 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعانون شكلاً من أشكال سوء التغذية بسبب الأزمات، مشيرةً إلى أنها إحصائية صادمة.

وأضافت في البيان: إن 55 مليون طفل في المنطقة، أو 1 من كل 3 أطفال ويافعين في سن المدرسة، يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع ارتفاع هذه الأشكال من سوء التغذية بين الأطفال في سن المدرسة في جميع البلدان العشرين في المنطقة، ويعاني 24 مليون طفل آخرون من نقص التغذية، بما في ذلك التقزم والهزال والنحافة. سوء التغذية وعدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن سوء التغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشكل تحديّاً كبيراً، موضحةً أنه يحدث في ظل خلفية معقدة من الأزمات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.