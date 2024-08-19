قوات الاحتلال تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عربية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، صباح اليوم، مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في عدة أحياء من المدينة، وسط عمليات تفتيش واقتحام للمنازل.

وأشارت التقارير إلى أن الاقتحام أثار حالة من التوتر في المنطقة، حيث قام الشبان الفلسطينيون بإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية، فيما ردت الأخيرة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال الاقتحام، فيما تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من لواء المظليين في معارك جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جندي من لواء المظليين خلال معارك دارت جنوب قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش أن الجندي لقي حتفه أثناء مشاركته في العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في الجنوب تصاعدت بشكل كبير في الساعات الأخيرة.

وتشهد المنطقة الجنوبية من قطاع غزة مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في محاولة للسيطرة على المنطقة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل الجندي، فيما تستمر الاشتباكات وسط تعزيزات عسكرية إضافية من الجانب الإسرائيلي.

بلينكن: العمل جارٍ مع دول العالم لتوجيه رسالة بعدم التصعيد وإطلاق سراح الرهائن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل مع جميع دول العالم لتوجيه رسالة واضحة تدعو إلى عدم التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

وأوضح بلينكن، في تصريحات عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أكد قبول إسرائيل للمقترح الذي تم تقديمه بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ هذا الاتفاق.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى الشعور بضرورة الاستعجال في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، محذرًا من أن استمرار النزاع لفترة أطول سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للرهائن، وقد يعرض حياتهم للخطر بشكل أكبر.

وختم بلينكن تصريحاته بالقول إن الولايات المتحدة ملتزمة بجهودها الدبلوماسية لضمان الوصول إلى اتفاق يُسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية حياة الرهائن.