"إسرائيل" تسعى لبناء جدار على ممر فيلادلفيا وتعزيز مراقبة الحدود مع مصر

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن وسطاء عرب بأن "إسرائيل" تسعى حاليًا إلى بناء جدار على ممر فيلادلفيا عند الحدود مع مصر. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع قدرة المراقبة على طول الحدود، حيث تسعى "إسرائيل" للوصول إلى تركيب نظام متقدم من الكاميرات وأجهزة الاستشعار لمراقبة المنطقة بشكل دقيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريقًا فنيًا إسرائيليًا قد اختتم مؤخرًا اجتماعاته مع نظرائه في القاهرة لمناقشة تفاصيل المشروع، بما في ذلك الجدار المزمع إنشاؤه على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي. وعلى الرغم من الاجتماعات المكثفة، لم يتم تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات حول المشروع.

وأوضحت المصادر أن الطرفين قد ناقشا تفاصيل المشروع الأمني وسبل التعاون بين الجانبين، إلا أن التوترات القائمة بين "إسرائيل" ومصر حول هذا الموضوع أدت إلى عدم التوصل إلى اتفاق ملموس حتى الآن. من المتوقع أن تستمر المناقشات بين الأطراف المعنية في محاولة للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف وتحقق أهداف الأمان والحماية على الحدود.

8 جرحى بينهم طفلة في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على البقاع

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها أن حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة البقاع شرقي لبنان أسفرت عن إصابة 8 أشخاص، من بينهم طفلة. وأوضحت الوزارة أن الجرحى تلقوا العلاج في مستشفيات المنطقة، حيث يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وأشار البيان إلى أن الهجمات تسببت في أضرار مادية جسيمة، وقد بدأت الفرق الطبية بالتعامل مع الحالات الطارئة. وأضافت الوزارة أنها تتابع الوضع عن كثب وتنسق مع الفرق الطبية والإغاثية لضمان تقديم الدعم الطبي للمصابين.

وذكرت الوزارة أن الوضع الأمني في المنطقة يشهد توترًا، وأن السلطات المحلية تعمل على تقييم الأضرار وتقديم الدعم للمواطنين المتضررين من الغارات.

وسائل إعلام عبرية : صفارات الإنذار تدوي في الشمال

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن صفارات الإنذار قد دوت في مناطق الشمال، وذلك في أعقاب اكتشاف تهديدات محتملة. وأشارت التقارير إلى أن الصفارات انطلقت في وقت مبكر من صباح اليوم، مشيرة إلى أن الجهات الأمنية تقوم حاليًا بتقييم الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقال مصدر أمني إن الوضع تحت السيطرة وأن فرق الطوارئ تتعامل مع الوضع وفقًا للبروتوكولات المعتمدة لضمان سلامة المواطنين. وأضاف أن السلطات المحلية تعمل على إبلاغ السكان وتعليمهم كيفية التصرف خلال هذه الحالات.

وقد شهدت المناطق الشمالية، بما في ذلك المناطق المحيطة بالشمال، حالة من الاستنفار الأمني، حيث تم تعزيز التدابير الأمنية في الأماكن العامة والمناطق المحاذية للحدود. وتواصل الفرق الأمنية التحقيق في أسباب الانذار وإمكانية وجود تهديدات حقيقية