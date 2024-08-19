البيت الأبيض: لا نريد رؤية العنف وسندين أي تصرفات عنيفة خلال مظاهرات الرافضة للحرب في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أصدر البيت الأبيض بيانًا أكد فيه موقفه الرافض للعنف وأدان أي تصرفات عنيفة قد تحدث خلال المظاهرات الرافضة للحرب في غزة ، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الولايات المتحدة تدعو إلى الاحتجاج السلمي وتحترم حقوق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم، لكن في ذات الوقت لا يمكن قبول أي شكل من أشكال العنف.

وأضاف المتحدث أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب الوضع في المنطقة وتدعو جميع الأطراف إلى تجنب التصعيد والتزام الهدوء خلال المظاهرات. وشدد على أن العنف لا يساعد في تحقيق أهداف السلام وأنه يجب التركيز على الوسائل السلمية لتحقيق التغيير.

وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، سيقوم بزيارة إلى الشرق الأوسط في الأيام القادمة. وأوضح البيان أن الزيارة تهدف إلى تأكيد التزام الولايات المتحدة الثابت بأمن إسرائيل وتعزيز جهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة.

وأشار البيان إلى أن بلينكن سيجري محادثات مع قادة المنطقة لتأكيد التزام واشنطن بدعم جهود السلام ومواصلة العمل على تحقيق تقدم في المفاوضات. كما سيتناول بلينكن خلال زيارته سبل تعزيز التعاون الإقليمي ودعم الجهود الإنسانية في غزة.

وذكر البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تركز على إيجاد حل دائم للنزاع، وتواصل العمل مع الشركاء الدوليين لضمان تحقيق هدنة فعالة وتخفيف معاناة المدنيين في المنطقة.

البيت الأبيض: بايدن يشارك بقوة في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك بفاعلية في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. في تصريحات رسمية، أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يبذل كل جهوده لتسريع عملية التوصل إلى اتفاق شامل يوقف الأعمال القتالية في غزة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن التركيز الحالي هو على تحقيق تفاهم بين حماس وإسرائيل، معتبرًا أن هذا الاتفاق أمر ضروري لا بد من تحقيقه في أقرب وقت ممكن. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعمل على تنسيق الجهود مع شركائها الدوليين لضمان التوصل إلى هدنة دائمة تسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية في المنطقة.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن يلتقي بشكل منتظم مع كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين لمناقشة سبل تعزيز جهود السلام وتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات. كما شدد على أن الإدارة الأمريكية تسعى لضمان أن يتضمن أي اتفاق شامل خطوات واضحة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

كما ذكرت المصادر أن البيت الأبيض يواصل العمل مع الدول الكبرى الأخرى والمجتمع الدولي لدعم هذه الجهود، وأن الرئيس بايدن يلتزم بتحقيق تقدم ملموس نحو حل النزاع بما يضمن استدامة السلام والأمن في المنطقة.