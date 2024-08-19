الاحتلال: هاجمنا مستودعات لتخزين وسائل قتالية لحزب الله في عمق لبنان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة جوية استهدفت مستودعات تستخدمها جماعة حزب الله لتخزين وسائل قتالية في عمق لبنان. ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فقد شملت العملية استهداف منشآت يُعتقد أنها كانت تُخزن فيها الأسلحة والذخائر التي يستخدمها حزب الله في عملياته.

وذكر الجيش أن الهجوم يأتي في إطار جهودها لتعطيل القدرات العسكرية لحزب الله والحد من تهديداته الأمنية على إسرائيل. وأشار إلى أن الهجوم يستهدف البنية التحتية العسكرية للحزب، التي تُستخدم لتخزين الأسلحة الثقيلة والصواريخ.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الغارة تهدف إلى تقليص قدرات حزب الله في تنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف إسرائيلية، وتعزيز الأمن القومي للدولة. وتواصل إسرائيل جهودها للرد على التهديدات التي تشكلها الجماعة، في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي: قتل عنصر بارز في وحدة الصواريخ بحزب الله في غارة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عنصر بارز في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله خلال غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية. ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فإن هذا العنصر كان يشغل منصبًا هامًا ضمن الوحدة المسؤولة عن تنفيذ عمليات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية.

وقد استهدفت الغارة موقعًا يُعتقد أنه كان يستخدمه هذا العنصر في تحضير وتنفيذ العمليات. وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعطيل القدرات العسكرية لحزب الله والحد من تهديداته الأمنية.

وأكدت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن الغارة تأتي في إطار الرد على التصعيد من جانب حزب الله، وتعتبر جزءًا من عمليات أوسع تهدف إلى ضمان أمن وسلامة المنطقة.

"إسرائيل" تسعى لبناء جدار على ممر فيلادلفيا وتعزيز مراقبة الحدود مع مصر

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن وسطاء عرب بأن "إسرائيل" تسعى حاليًا إلى بناء جدار على ممر فيلادلفيا عند الحدود مع مصر. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الأمن في المنطقة وتوسيع قدرة المراقبة على طول الحدود، حيث تسعى "إسرائيل" للوصول إلى تركيب نظام متقدم من الكاميرات وأجهزة الاستشعار لمراقبة المنطقة بشكل دقيق.

وأشارت الصحيفة إلى أن فريقًا فنيًا إسرائيليًا قد اختتم مؤخرًا اجتماعاته مع نظرائه في القاهرة لمناقشة تفاصيل المشروع، بما في ذلك الجدار المزمع إنشاؤه على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح الحدودي. وعلى الرغم من الاجتماعات المكثفة، لم يتم تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات حول المشروع.

وأوضحت المصادر أن الطرفين قد ناقشا تفاصيل المشروع الأمني وسبل التعاون بين الجانبين، إلا أن التوترات القائمة بين "إسرائيل" ومصر حول هذا الموضوع أدت إلى عدم التوصل إلى اتفاق ملموس حتى الآن. من المتوقع أن تستمر المناقشات بين الأطراف المعنية في محاولة للوصول إلى تسوية ترضي جميع الأطراف وتحقق أهداف الأمان والحماية على الحدود.