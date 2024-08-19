بلينكن: نتطلع لقبول حماس المقترح لتقريب مواقف الأطراف وتوفير المساعدات لقطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن أمله في أن توافق حركة حماس على المقترح الذي قدمته الولايات المتحدة للتقريب بين مواقف الأطراف المعنية بالنزاع في قطاع غزة ، وأكد بلينكن، خلال تصريحات صحفية، أن هذا المقترح يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات الجارية.

وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع الجانب الإسرائيلي بشأن خطة مفصلة لتوفير لقاحات شلل الأطفال للأطفال المحتاجين في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لتحسين الأوضاع الصحية في المنطقة. وأضاف أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يظل الوسيلة الأسرع والأكثر فعالية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في غزة.

وكشف وزير الخارجية الأمريكي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغه بموافقة إسرائيل على المقترح الأمريكي، مشددًا على أن الولايات المتحدة تتطلع إلى موافقة حماس على هذا المقترح، بما يسهم في تقريب وجهات النظر وتحقيق انفراجة في الأزمة الإنسانية في القطاع.

المجلس الإقليمي للجليل الأعلى: رصدنا إطلاق صواريخ باتجاه مرغليوت ومزارع شبعا ويفتاح

أعلن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى، اليوم، عن رصد إطلاق صواريخ باتجاه عدة مناطق في شمال إسرائيل. وقال المجلس إن الصواريخ استهدفت مناطق مرغليوت، مزارع شبعا، ويفتاح، وقد أُطلقت من الأراضي اللبنانية.

وأضاف المجلس أنه لا توجد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة لهذه الهجمات. وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية تتابع الوضع عن كثب وتعمل على تقييم أي أضرار محتملة.

وفي سياق متصل، دعا المجلس السكان المحليين إلى الالتزام بالإرشادات الأمنية الصادرة عن السلطات لضمان سلامتهم. يأتي هذا الحادث في ظل تصاعد التوترات على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان، مما أدى إلى حالة من التأهب العسكري في المنطقة.

5 صواريخ أطلقت من طائرات إسرائيلية تستهدف نقاطًا في بعلبك شرقي لبنان

أفادت مصادر أمنية لبنانية، لوسائل الإعلام العربية، بأن طائرات إسرائيلية قامت بإطلاق خمس صواريخ استهدفت نقاطًا في منطقة بعلبك شرقي لبنان.

وأوضحت المصادر أن الصواريخ سقطت على مواقع متعددة في المدينة والمناطق المحيطة بها، مما أدى إلى حدوث انفجارات قوية وأضرار مادية. لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات بين المدنيين، لكن الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية تشير إلى حجم الهجوم.

وأشار المسؤولون الأمنيون إلى أن الهجوم يأتي في ظل تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، مما يرفع من مستوى الاستنفار في المنطقة. وقد بدأت فرق الطوارئ والفرق الطبية في الوصول إلى موقع الهجمات لتقديم المساعدة والتعامل مع أي حالات طارئة.

في السياق نفسه، دعت السلطات اللبنانية المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية لضمان سلامتهم. كما أكدت على استمرار التحقيقات لمعرفة تفاصيل الهجوم والبحث عن أي آثار أو عواقب محتملة.