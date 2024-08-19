ترامب: هزيمة هاريس أسهل من بايدن وأمريكا ترفض أجندتها الشيوعية

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب نائبة الرئيس ومرشح الرئاسة كامالا هاريس، مؤكدًا أن هزيمتها في الانتخابات المقبلة ستكون أسهل مقارنةً بهزيمة الرئيس الحالي جو بايدن ، وأشار ترامب إلى أن الأميركيين يرفضون الأجندة الشيوعية التي تروج لها هاريس، والتي يعتقد أنها تؤثر سلبًا على الاقتصاد الأمريكي.

وأضاف ترامب في تصريحات له، أن الولايات المتحدة شهدت تحسنًا اقتصاديًا كبيرًا خلال فترة ولايته بفضل انسحابه من الشراكة عبر الأطلسية، ما أدى إلى خلق وظائف جديدة في البلاد. وأكد أنه عندما سلم الإدارة إلى بايدن وهاريس، كانت البلاد تتمتع بأقوى اقتصاد في تاريخها، ولكن الآن يشهد الشعب الأمريكي أكبر معدل تضخم منذ عقود.

وأعرب ترامب عن استياءه من السياسة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن التغيير في القيادة كان له تأثير كبير على الوضع الاقتصادي في البلاد، وهو ما يبرر دعوته للأميركيين للتفكير في خياراتهم السياسية المقبلة.

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مستودعات لتخزين وسائل قتالية لحزب الله في عمق لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ غارة جوية استهدفت مستودعات تستخدمها جماعة حزب الله لتخزين وسائل قتالية في عمق لبنان. ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فقد شملت العملية استهداف منشآت يُعتقد أنها كانت تُخزن فيها الأسلحة والذخائر التي يستخدمها حزب الله في عملياته.

وذكر الجيش أن الهجوم يأتي في إطار جهودها لتعطيل القدرات العسكرية لحزب الله والحد من تهديداته الأمنية على إسرائيل. وأشار إلى أن الهجوم يستهدف البنية التحتية العسكرية للحزب، التي تُستخدم لتخزين الأسلحة الثقيلة والصواريخ.

وأكدت مصادر عسكرية إسرائيلية أن الغارة تهدف إلى تقليص قدرات حزب الله في تنفيذ عمليات هجومية ضد أهداف إسرائيلية، وتعزيز الأمن القومي للدولة. وتواصل إسرائيل جهودها للرد على التهديدات التي تشكلها الجماعة، في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي: قتل عنصر بارز في وحدة الصواريخ بحزب الله في غارة

أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل عنصر بارز في وحدة الصواريخ التابعة لحزب الله خلال غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية. ووفقًا للبيان الصادر عن الجيش، فإن هذا العنصر كان يشغل منصبًا هامًا ضمن الوحدة المسؤولة عن تنفيذ عمليات صاروخية ضد أهداف إسرائيلية.

وقد استهدفت الغارة موقعًا يُعتقد أنه كان يستخدمه هذا العنصر في تحضير وتنفيذ العمليات. وذكر الجيش الإسرائيلي أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعطيل القدرات العسكرية لحزب الله والحد من تهديداته الأمنية.

وأكدت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن الغارة تأتي في إطار الرد على التصعيد من جانب حزب الله، وتعتبر جزءًا من عمليات أوسع تهدف إلى ضمان أمن وسلامة المنطقة.