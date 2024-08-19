البيت الأبيض: بايدن يشارك بقوة في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يشارك بفاعلية في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل ، في تصريحات رسمية، أكد البيت الأبيض أن الرئيس بايدن يبذل كل جهوده لتسريع عملية التوصل إلى اتفاق شامل يوقف الأعمال القتالية في غزة.

وأشار البيت الأبيض إلى أن التركيز الحالي هو على تحقيق تفاهم بين حماس وإسرائيل، معتبرًا أن هذا الاتفاق أمر ضروري لا بد من تحقيقه في أقرب وقت ممكن. وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض أن الإدارة الأمريكية تعمل على تنسيق الجهود مع شركائها الدوليين لضمان التوصل إلى هدنة دائمة تسهم في التخفيف من المعاناة الإنسانية في المنطقة.

وأكد البيت الأبيض أن بايدن يلتقي بشكل منتظم مع كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والفلسطينيين لمناقشة سبل تعزيز جهود السلام وتحقيق تقدم ملموس في المفاوضات. كما شدد على أن الإدارة الأمريكية تسعى لضمان أن يتضمن أي اتفاق شامل خطوات واضحة لإعادة بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة.

كما ذكرت المصادر أن البيت الأبيض يواصل العمل مع الدول الكبرى الأخرى والمجتمع الدولي لدعم هذه الجهود، وأن الرئيس بايدن يلتزم بتحقيق تقدم ملموس نحو حل النزاع بما يضمن استدامة السلام والأمن في المنطقة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام عربية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، صباح اليوم، مدينة دورا جنوب الخليل في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الاقتحام تخلله انتشار مكثف للقوات الإسرائيلية في عدة أحياء من المدينة، وسط عمليات تفتيش واقتحام للمنازل.

وأشارت التقارير إلى أن الاقتحام أثار حالة من التوتر في المنطقة، حيث قام الشبان الفلسطينيون بإلقاء الحجارة على القوات الإسرائيلية، فيما ردت الأخيرة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

ولم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع إصابات أو اعتقالات خلال الاقتحام، فيما تستمر عمليات الجيش الإسرائيلي في المنطقة.

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من لواء المظليين في معارك جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جندي من لواء المظليين خلال معارك دارت جنوب قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش أن الجندي لقي حتفه أثناء مشاركته في العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في الجنوب تصاعدت بشكل كبير في الساعات الأخيرة.

وتشهد المنطقة الجنوبية من قطاع غزة مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في محاولة للسيطرة على المنطقة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل الجندي، فيما تستمر الاشتباكات وسط تعزيزات عسكرية إضافية من الجانب الإسرائيلي.