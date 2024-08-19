الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي من لواء المظليين في معارك جنوب قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل جندي من لواء المظليين خلال معارك دارت جنوب قطاع غزة.

وذكر بيان الجيش أن الجندي لقي حتفه أثناء مشاركته في العمليات العسكرية التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية المسلحة في الجنوب تصاعدت بشكل كبير في الساعات الأخيرة.

وتشهد المنطقة الجنوبية من قطاع غزة مواجهات عنيفة بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي الفصائل الفلسطينية، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في محاولة للسيطرة على المنطقة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية حول ظروف مقتل الجندي، فيما تستمر الاشتباكات وسط تعزيزات عسكرية إضافية من الجانب الإسرائيلي.

بلينكن: العمل جارٍ مع دول العالم لتوجيه رسالة بعدم التصعيد وإطلاق سراح الرهائن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تعمل مع جميع دول العالم لتوجيه رسالة واضحة تدعو إلى عدم التصعيد في المنطقة، مؤكدًا أن التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم هو الوسيلة المثلى لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين.

وأوضح بلينكن، في تصريحات عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الأخير أكد قبول إسرائيل للمقترح الذي تم تقديمه بشأن وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيعمل الخبراء على تقديم فهم واضح لتنفيذ هذا الاتفاق.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى الشعور بضرورة الاستعجال في الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، محذرًا من أن استمرار النزاع لفترة أطول سيؤدي إلى المزيد من المعاناة للرهائن، وقد يعرض حياتهم للخطر بشكل أكبر.

وختم بلينكن تصريحاته بالقول إن الولايات المتحدة ملتزمة بجهودها الدبلوماسية لضمان الوصول إلى اتفاق يُسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية حياة الرهائن.

بلينكن: سأزور مصر وقطر لتعزيز الجهود للتوصل إلى صفقة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه سيتوجه إلى مصر وقطر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وذلك بهدف الدفع باتجاه التوصل إلى صفقة شاملة.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حيث أكد خلال اللقاء على أهمية التوصل إلى اتفاق يُسهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

وأشار بلينكن إلى أن زيارته لمصر وقطر تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذلها الولايات المتحدة للتوصل إلى حلول سياسية تُنهي النزاع المستمر، وتُعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.