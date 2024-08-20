الخليل مشاركا في قمة صوت الجنوب العالمي 3: أدعو المجتمع الدولي إلى بذل الجهود لوضع حد للحرب المدمرة في المنطقة

شارك وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، يوسف الخليل، في القمة الثالثة لـ "صوت الجنوب العالمي" (VOGSS) التي عقدت افتراضيًا في 17 آب 2024.

وعقدت القمة جلسة افتتاحية ترأسها رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، قال خلالها: "القمة هي منصة نعطي فيها صوتًا لاحتياجات وتطلعات أولئك الذين لم يُسمع بهم أحد. تكمن قوتنا في وحدتنا وسنمضي قدما في اتجاه جديد".

وخلال كلمته، شكر الوزير الخليل من جهته، لوزيرة المالية الهندية نيرمالا سيثارامان، دعوته للمشاركة في الجلسة والتعبير عن صوت لبنان في قمة صوت الجنوب العالمي الثالثة.

وذكر أن "هذا التعاون بين بلدان الجنوب هو منصة غنية لبلداننا للنظر في التحديات المشتركة ورفع أولويات سياستنا التنموية إلى أعلى جداول الأعمال العالمية".

وأضاف: "أقف من على هذا المنبر لرفع صوتنا من أجل السلام ومن أجل الإنسانية، وأدعو المجتمع الدولي إلى بذل كافة الجهود لوضع حد لهذه الحرب المدمرة في المنطقة، وتعزيز التسوية السلمية؛ إن سبل عيش شعوبنا هي في صميم نقاشنا اليوم حول الأهداف والتحديات المشتركة للإنسانية وتمكين الجنوب العالمي".

ومن الجدير ذكره أن المؤتمر الأول لـلقمة كان قد عقد في 12-13 كانون الثاني 2023 والذي حضره أيضًا الوزير الخليل. أما مؤتمر الثاني فقد عقد في تشرين الثاني 2023.