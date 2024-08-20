قيادى بحماس يفجر مفاجأة بشأن التواصل مع السنوار

ياسر رشاد - القاهرة - كشف القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان مفاجآت جديدة فى التواصل مع يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، موضحا أنه مواكب للمفاوضات وشريك في صناعة قراراتها.

وتابع حمدان في تصريحات تلفزيونية، أن التواصل مع السنوار له آلياته وظروفه لكنه يتم بشكل مرضٍ

وأكد القيادي في "حماس" أسامة حمدان إن حركة المقاومة والفلسطينيين في غزة ليسوا بحاجة لمفاوضات جديدة وإنما لآلية تنفيذ، وأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يقبل مقترحا محدثا ما يثير الكثير من الغموض؛ لأنه ليس هو ما عرض على قيادات الحركة ولا ما تم الاتفاق عليه

وتابع حمدان في تصريحات تلفزيونية، إن حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي عن الموافقة على مقترح محدث يعني أن الإدارة الأمريكية فشلت في إقناعه بالاتفاق الذي وافقنا عليه سابقا.

ونفى حمدان معرفة حماس بتفاصيل المقترح المحدث بالضبط، لكنه أشار إلى أن الخليج 365 الإسرائيلي الذي جاء إلى الدوحة قدم شروطا وتغييرات جوهرية تنقض الاتفاق السابق.

وأوضح أن نية إسرائيل هي الاستمرار في الحرب بدلالة حديث نتنياهو عن بقاء قواته في محوري نتساريم وفيلادلفيا ورفض تسليم معبر رفح، وتفتيش النازحين العائدين من الجنوب إلى الشمال.

وشدد على أن نتنياهو يعطل الاتفاق وهو من يجب الضغط عليه، مطالبا الإدارة الأمريكية إلزامه بمقترح الرئيس جو بايدن بعدما تراجع الإسرائيليون عن قضايا تضمنتها ورقته.

ولفت إلى أن حماس وافقت على الاقتراح الذي قدمه بايدن، في حين فشلت الإدارة الأمريكية في إقناع نتنياهو به، مضيفا "لم نسمع أي تصريح إسرائيلي في السابق يعلن الموافقة على اقتراح بايدن".

وجدد التأكيد على أن حركته "لا تريد سوى تطبيق مقترح الرئيس بايدن الذي وافقنا عليه"، مؤكدا أن الوسطاء سيبلغون وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن حماس تحترم التزاماتها وما وافقت عليه في الثاني من يوليو الماضي.

ومسبقا، اكد حمدان أن الحركة "تفقد الثقة" في قدرة الولايات المتحدة على التوسط في مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن الحركة تشارك في المفاوضات إذا تركزت على تنفيذ المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن في مايو الماضي.

وتابع: أبلغنا الوسطاء أن أي اجتماع يجب أن يعتمد على مناقشات آليات التنفيذ وتحديد المواعيد النهائية بدلاً من التفاوض على شيء جديد".

ولفت إلى ان حماس لا تعتقد بأن الولايات المتحدة قادرة على الضغط على إسرائيل، لإتمام الاتفاق.