الاستخبارات الأميركية: إيران حاولت اختراق مقر حملة ترامب وهاريس

ياسر رشاد - القاهرة - تعتقد أجهزة الاستخبارات الأميركية أن إيران حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية من خلال تنفيذ هجمات إلكترونية ضد مقر حملة المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، حسبما ذكر مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان مشترك.

وجاء في البيان "لقد لاحظنا نشاطًا إيرانيًا عدوانيًا بشكل متزايد خلال دورة الانتخابات هذه، بما في ذلك عمليات التأثير التي تستهدف الجمهور الأمريكي والعمليات الإلكترونية التي تستهدف الحملات الرئاسية".. نقل عن وكالة الأنباء الروسية"تاس".

وأشارت الوكالة إلى أن "هذا يشمل الأنشطة المبلغ عنها مؤخرًا لاختراق حملة الرئيس السابق ترامب، والتي تنسبها أجهزة الاستخبارات إلى إيران".

وأكدت أجهزة الاستخبارات الأميركية أن طهران "سعت من خلال الهندسة الاجتماعية وجهود أخرى إلى الوصول إلى أفراد لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الحملات الرئاسية لكلا الحزبين السياسيين".

وأوضحت أن "مثل هذه الأنشطة، بما في ذلك السرقات والإفصاحات، تهدف إلى التأثير على عملية الانتخابات الأميركية".

وبحسب أجهزة الاستخبارات الأميركية، فإن إيران، وكذلك روسيا، استخدمتا هذه التكتيكات ليس فقط في الولايات المتحدة خلال هذه الدورة الانتخابية الفيدرالية والدورتين السابقتين، ولكن أيضًا في دول أخرى حول العالم.

يذكر أنه في أغسطس، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لوكالة تاس أنه يحقق في هجوم إلكتروني يزعم أن إيران نفذته على مقر حملة ترامب، وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لوكالة تاس إن طهران "ليس لديها أي نية أو خطط لتنفيذ هجمات إلكترونية" وأشارت إلى أن السلطات الإيرانية لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.