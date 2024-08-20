قائد عسكري روسي: الأوكرانيون يستخدمون المدنيين في كورسك دروعاً لهم

ياسر رشاد - القاهرة - الحرب الروسية الأوكرانية.. قال نائب رئيس الإدارة العسكرية السياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، قائد القوات الخاصة "أخمات"، اللواء أبتي علاء الدينوف، إن العسكريين الأوكرانيين العاملين في بلدة سودزا في منطقة كورسك الروسية استخدموا المدنيين، بمن فيهم الأطفال، كدروع بشرية وقتلوهم بلا رحمة.



وبحسب لما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، قال الدينوف في مقطع فيديو نشره على قناته على تطبيق التواصل الاجتماعي "تليجرام": "هذه الأيام كنت أجمع المعلومات، وجاءت أيضًا من مقاتلينا، الكثير من المعلومات، وأخيرًا أنا مستعد للتعبير عنها، فعندما تدخل التشكيلات الفاشية إلى أراضي سودجا، ماذا يفعلون؟ يجدون دارًا للأيتام هناك، ويستقرون في الطابق الأول، ويقودون الأطفال والمعلمين إلى الطابق الثاني، يصنعون درعًا لأنفسهم".

وأشار إلى أنه بعد بدء الهجوم الأوكراني على المنطقة، كان لا يزال هناك سكان على أراضي المناطق الحدودية.

الجنود الاوكرانيين يطلقون الرصاص على المدنيين الروس من مسافة قريبة

وأضاف: "أظهرت لقطات حديثة لأسرانا موقف الجنود الأوكرانيين، هؤلاء الفاشيين، تجاه سكاننا المسالمين، فتلقيت عددًا كبيرًا من الصور التي رأيت فيها مدنيين تم إطلاق النار عليهم ببساطة من مسافة قريبة، في الرأس، وهؤلاء جميعًا كانوا مدنيين، للأسف، قُتلوا"، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتقام لهم.