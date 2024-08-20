الاحتلال يقتحم عدة مدن فلسطينية فجر اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - قامت قوات الاحتلال الصهيونية الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء الموافق 20 أغسطس، باقتحام عدة مدن فلسطينية بشكل همجي مستخدمة الرصاص الحي والجرافات العسكرية.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اقتحمت قوات الاحتلال الهمجية مدينة طوباس وبلدة طمون، وجنوب جنين، وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم طوباس وطمون، وترافقه جرافة عسكرية، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في مدينة طوباس.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين مصعب وإبراهيم يوسف حمد بشارات، بعد مداهمة منزلهما في طمون.

أما عن جنوب جنين فاقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، بلدة جبع هناك، وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وتمركزت قرب مبنى البلدية، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة، الليلة، عن استشهاد الشاب محمود إبراهيم الحروب (18 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأوضحت الوزارة أن الشاب الشهيد قد أصيب برصاصة أطلقها عليه جنود الاحتلال مساء أمس الاثنين، اخترقت العين اليمنى واستقرت بالرأس، وجرى نقله إلى المستشفى في وضع صحي حرج، حيث أُعلن عن استشهاده الليلة متأثرا بإصابته.

