شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى الأطفال من مخاطر الإنترنت؟ .. استشاري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

حذر الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، من مخاطر تعرض الأطفال للإنترنت والمواقع الخطرة، مؤكدا على أهمية تحصين الأطفال فكريا ضد ما يمكن أن يتعرضوا له عبر الإنترنت، موضحا أن ذلك يحدث من خلال التواصل مع الأبناء، ووجود علاقة الوجه بالوجه.

وأضاف أن تناول وجبة الغداء مع الأطفال من صور التواصل، موضحا أنها تعد وجبة نفسية، وهو ما كان يحدث قديما في الأسرة المصرية، وأشار استشاري الصحة النفسية إلى أن هناك فارقا كبيرا بين الوجود والتواجد، فيمكن للأب والأم من خلال التواجد فترة قصيرة تحقيق تواصل أكبر.

وأصبحت المنصات الرقمية اليوم من الوسائل المستخدمة لنقل المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ونظريات المؤامرة ذات التأثير الضار على الأطفال والشباب، ولعل الجانب الأكثر إثارة للقلق هنا هو التهديد الذي يشكله الاستغلال والانتهاك الجنسيين عبر الإنترنت.