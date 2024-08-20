الخارجية التركية: يجب محاسبة حكومة نتانياهو الدموية أمام المحاكم الدولية بأسرع وقت ممكن

شدّدت وزارة الخارجية التركية، على أنّ "إسرائيل الّتي قتلت في قطاع غزة أكثر من 40 ألف من إخوتنا الفلسطينيّين الأبرياء، معظمهم من الأطفال والنّساء، تواصل ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانيّة، من خلال قتلها دون تمييز للعاملين بمجال الإغاثة الإنسانيّة والمتطوّعين، وخاصّةً العاملين في وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين "الأونروا".
وأكّدت في تصريح، "ضرورة أن تُحاسب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الملطّخة بالدّماء، أمام المحاكم الدولية في أسرع وقت ممكن"، معربةً عن شكرها "لموظّفي الإغاثة الإنسانيّة الّذين يعملون بكلّ تضحية في أنحاء العالم كافّة".
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