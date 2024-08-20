هاريس تتحدث عن الانتخابات في مؤتمر الحزب الديمقراطي.. ماذا قالت؟

ياسر رشاد - القاهرة - توجهت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، المرشحة الديمقراطية للرئاسة، بالشكر إلى الرئيس جو بايدن في أول تصريحات لها في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو.

وقالت هاريس خلال تصريحات مفاجئة قصيرة: “أريد أن أبدأ بالاحتفال برئيسنا الرائع جو بايدن”.

وسيلقي بايدن الخطاب الرئيسي في وقت لاحق الليلة، ومن المتوقع أن يتحدث عن التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في السنوات الثلاث والنصف الماضية ويجادل بأن هاريس هي الشخص التي يمكنها مواصلة هذا التقدم.

وأضافت 'شكرًا لك على قيادتك التاريخية، وعلى خدمتك طوال حياتك لأمتنا وعلى كل ما ستواصل القيام به" وتابع: “نحن ممتنون لك إلى الأبد”، في مؤتمر الحزب الديمقراطي: نتطلع للانتخابات في نوفمبر وسنتحد كشعب واحد

هاريس هي أول امرأة سوداء وأمريكية آسيوية تقود تذكرة حزب كبير، وقد تم بالفعل اعتماد نائب الرئيس المحتمل رسميًا كمرشح ديمقراطي من خلال تصويت افتراضي في وقت سابق من الشهر الجاري.

وقد احتشد الحزب حولها بعد انسحاب بايدن من السباق ودعمه لها.

وبالنظر إلى شهر نوفمبر المقبل، قالت هاريس إن الناس من جميع الخلفيات 'سوف يجتمعون ويعلنون بصوت واحد، كشعب واحد: أننا نمضي قدمًا'.

وستلقي هاريس خطاب قبولها الرسمي مساء الخميس المقبل.