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إيران تطالب الولايات المتحدة بإثبات تدخل طهران المزعوم في الانتخابات الرئاسية

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ياسر رشاد - القاهرة - إيران.. قالت البعثة الإيرانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان إن على الولايات المتحدة أن تقدم للسلطات الإيرانية أدلة على تورط طهران المزعوم في التدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية إذا اعتبرت واشنطن اتهاماتها مبررة.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الروسية "تاس"، فجاء في البيان "إن مثل هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وإذا كانت الحكومة الأميركية صادقة في هذا الادعاء، فيتعين عليها أن تزودنا بالوثائق حتى نتمكن من تقديم ردنا".

الاستخبارات الأمريكية تتهم إيران بتنفيذ هجمات إلكترونية على مرشحي الرئاسة  

وفي وقت سابق، قال مكتب مدير الاستخبارات الوطنية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية في بيان مشترك إن إيران حاولت التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال تنفيذ هجمات إلكترونية ضد مقر حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية نائبة الرئيس كامالا هاريس، وتعتقد الاستخبارات الأمريكية أن طهران "سعت من خلال الهندسة الاجتماعية وجهود أخرى للوصول إلى أفراد لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى الحملات الرئاسية لكلا الحزبين السياسيين".

وفي أغسطس الجاري أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي لوكالة تاس أنه يحقق في هجوم إلكتروني يُزعم أن إيران نفذته على مقر حملة ترامب، وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة لوكالة تاس إن طهران "ليس لديها أي نية أو خطط لتنفيذ هجمات إلكترونية" مشيرة إلى أن السلطات الإيرانية لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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