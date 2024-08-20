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عاجل.. الاحتلال الغاشم يقتحم مخيمين وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت

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ياسر رشاد - القاهرة - مع مطلع صباح اليوم الثلاثاء الموافق 20 اغسطس، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة باقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس، ومخيم العين غربا.
ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم المخيمين، وسط إطلاق الرصاص وقنابل الصوت.


الاحتلال يعتقل مواطن اليوم لم يستدل على هويته حتى الآن 


وأضافت المصادر أن جرافة عسكرية قامت بأعمال تخريب في "حارة القرعان" داخل مخيم بلاطة.
وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت مواطنا فجر اليوم من المنطقة الشرقية لمدينة نابلس، لم تعرف هويته بعد.

وكانت قوات الاحتلال الهمجية اقتحمت مدينة طوباس وبلدة طمون، وجنوب جنين فجر اليوم، وقالت مصادر محلية إن الاحتلال اقتحم طوباس وطمون، وترافقه جرافة عسكرية، مشيرة إلى سماع دوي انفجارات في مدينة طوباس.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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